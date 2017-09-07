Андрес Иньеста опроверг информацию о продлении контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слова президента каталонцев Жозепа Бартомеу о том, что он вскоре продлит контракт. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2018 года."Я не могу подтвердить, что согласовал новый контракт. Это неправда", - цитирует Иньесту Football Espana.