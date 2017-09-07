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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрес Иньеста опроверг информацию о продлении контракта с "Барселоной"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слова президента каталонцев Жозепа Бартомеу о том, что он вскоре продлит контракт. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2018 года.
"Я не могу подтвердить, что согласовал новый контракт. Это неправда", - цитирует Иньесту Football Espana.
"Я не могу подтвердить, что согласовал новый контракт. Это неправда", - цитирует Иньесту Football Espana.
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