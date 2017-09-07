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Андрес Иньеста опроверг информацию о продлении контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слова президента каталонцев Жозепа Бартомеу о том, что он вскоре продлит контракт. Действующее соглашение хавбека истекает летом 2018 года.

"Я не могу подтвердить, что согласовал новый контракт. Это неправда", - цитирует Иньесту Football Espana.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 06:48
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