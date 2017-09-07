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Леонид Слуцкий: когда решил уволиться из ЦСКА, многие подумали, что я глупец

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал, почему в свое время решил уволиться из ЦСКА.

"Я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, и очень устал. Сложно бороться за титул и управлять национальной командой. Ко мне было много внимания.

Однажды я подумал: "Стоп, ты должен остановиться". Мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я глупец", - приводит слова Слуцкого "СЭ" со ссылкой на Daily Mail.
Теги: Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 08:19
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 08:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ко мне было много внимания.

Слуцкий: "Очень тяжело было... Не мог иногда даже вылезти с первого канала... Просто застревал там, пока сзади не помогали добрые люди..."


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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