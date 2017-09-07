"Енисей" продолжает лидировать. Обзор 12-го тура ФНЛ

В лучших традициях чемпионшипа ФНЛ продолжает радовать всех любителей хардкорного андеграунда и преподносит нам горячий мид-уик, о котором - в традиционном обзоре лучшей лиги мира от"Кубань", хоть и увязла в середине таблицы, дома является неуступчивым соперником, что и ощутил на себе лидирующий "Енисей". Первый тайм прошел в спокойном режиме, команды обменивались атаками, но голы прорезались только после перерыва, после серии ошибок защиты "Енисея" Гай мощно пробил из штрафной по воротам Филиппова и вывел хозяев вперед. "Енисею" сразу же удалось поджать "Кубань", однако, голкипер Дюпин включил Dovbnya-mod и раз за разом спасал ворота. Но сам Дюпин в итоге и привез пенальти, который был реализован Андреем Козловым. 12-й гол в 12 играх забил форвард "Енисея", причем, была информация, что в последний день трансферного окна "Оренбург" предложил Козлову солидный контракт, однако, нападающий отказался и продолжил вести за собой команду. Это очко позволило "Енисею" удержаться на первом месте.Команде Андрея Тихонова после безвольного проигрыша "Оренбургу" нужно было исправляться перед болельщиками в игре с "Тамбовом" Андрея Талалаева. Хозяева быстро взяли игру под свой контроль и заработали пенальти, который на 12-й минуте реализовал Дмитрий Ятченко. В дальнейшем "Крылья Советов" не позволили сопернику перехватить инициативу и в спокойном режиме довели матч до победы. Самарский прагматизм вернулся и позволил команде догнать по очкам "Енисей".Команде Александра Точилина предстоял сложный выезд в Ярославль, но динамовцы спокойно справились с задачей добыть три очка. Очень радует, что старт команды из Санкт-Петербурга не был мимолетной эмоциональной вспышкой, как у "Химок", а наоборот - после этого удалось укрепить позиции и обрести необходимый для большой дистанции баланс. В первом тайме гостей вперед вывел Артем Кулишев, "Шинник" пытался переломить ход матча, но получил еще один гол - от Олега Власова, который с дальней дистанции пробил Дмитрия Яшина. "Шинник" сразу же огрызнулся голом Земскова, но гости быстро пришли в себя и удержали преимущество. "Динамо" отрывается от "Шинника" и обосновывается на третьем месте.Осечка "Шинника" дала возможность калининградцам догнать команду из Ярославля, в домашней игре с "Лучом" у подопечных Черевченко оказался большой запас прочности. Счет на 5-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев (для молодого игрока этот гол стал уже шестым в сезоне), но "Луч" сумел быстро ответить голом Гордиенко. После перерыва "Балтика" уже без проблем завладела преимуществом после очередного гола Себаи (3 гола в последних 2 играх у балтийского легионера) и довела матч до победы. Тем самым команда Черевченко догоняет "Шинник".Дома "Волгарь" вообще редко допускает потерю очков, а в этот раз астраханцы принимали разобранную "Тюмень". Владимир Маминов пока что не может вывести команду из кризиса, более того, в Астрахани тюменцы провели, наверное, свой самый плохой по качеству игры поединок в сезоне. "Волгарь" и сам не блистал, но небольших усилий хозяевам хватило, чтобы заработать пенальти в конце первого тайма, который реализовал Сутормин. Да, много одиннадцатиметровых было в этом туре. Одного гола хватило астраханцам для победы, "Тюмень" же снова проваливается на дно таблицы.История падения "Химок" очень грустная - три победы на старте чемпионата вселили в болельщиков надежду, хотя команда за лето потеряла многих ключевых исполнителей. А потом наступил кризис. "Сибирь" тоже не особо радует результатами, но сумели добиться победы на выезде, все решил гол Максима Плопы. Новосибирская команда перемещается на восьмую строчку в таблице и находится на расстоянии одной победы от зоны стыковых матчей. "Химки" продолжают балансировать на пропасти, обосновавшись на 15-м месте.Не зря говорят, что дождь это спартаковская погода. В Нижнем Новгороде на мокром поле москвичи разобрались с "Олимпийцем", хотя пропустили уже на 13-й минуте от Сергея Каретника. Но последовавшие гол Артема Сокола, автогол Андрея Хрипкова и финальный удар от Идрисы Самбу закрепили положение "Олимпийца" в зоне вылета. "Спартак-2" находится после этого тура на 9-м месте, но промоушн-задач команда не решает, самое главное для второй команды красно-белых - это не вылететь. Лучше прогрессировать в ФНЛ, чем в ПФЛ. Хотя все равно у Карреры никто не играет. Но это уже другая история.Волгоградцы неожиданно проснулись и вынесли дома "Зенит-2". Хотя все началось с пропущенного гола от Андрея Панюкова (он снова забил), "Ротор" проявил волевые качества и быстро вернулся в игру - Максим Вотинов отгрузил двушку за десять минут, а после перерыва гостей добили Борзых и Бирюков. Зенитовцы быстро сдались и оставшаяся часть игры превратилась в пустую формальность. "Ротор" немного увеличивает свои шансы выбрать из зоны вылета, сине-бело-голубые же наоборот к ней приблизились.Из оставшихся матчей можно отметить домашнюю победу "Авангарда" над "Факелом" со счетом 2:0 и унылейшую нулевую ничью в Томске, где сошлись "Томь" и "Оренбург", гости впервые допустили осечку при Федотове.Выстрел Олега Власова, ставший победным для "Динамо" из Санкт-Петербурга. Воспитанник "Зенита" прицелился издалека и пробил в дальний угол ворот, удар получился сильным и точным. Мотаем на 0:23 и наслаждаемся.