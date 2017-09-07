Мирча Луческу: лучше бы игру с Украиной судил Кошшои

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен работой главного арбитра Давида Борбалана на игре с командой Украины (0:2), но похвалил рефери Виктора Кошшои, который судил встречу с Хорватией (1:0)."Я бы предпочёл, чтобы матч с Украиной в Харькове судил Кошшои. Это хороший арбитр. Хорваты просили пенальти, но он принял верное решение и не назначил его. Он контролировал игру и был беспристрастен.Про матч с Украиной я не могу так сказать. Сопернику засчитали гол из офсайда, а второй гол после того, как мяч покинул пределы поля", - цитирует Луческу Fanatik.ro.