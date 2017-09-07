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Мирча Луческу: лучше бы игру с Украиной судил Кошшои

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен работой главного арбитра Давида Борбалана на игре с командой Украины (0:2), но похвалил рефери Виктора Кошшои, который судил встречу с Хорватией (1:0).

"Я бы предпочёл, чтобы матч с Украиной в Харькове судил Кошшои. Это хороший арбитр. Хорваты просили пенальти, но он принял верное решение и не назначил его. Он контролировал игру и был беспристрастен.

Про матч с Украиной я не могу так сказать. Сопернику засчитали гол из офсайда, а второй гол после того, как мяч покинул пределы поля", - цитирует Луческу Fanatik.ro.
Теги: Луческу Сборная Турции
Сегодня, 11:39
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№3 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы румын вернул деньги Зене.. laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ужас, неужели он это все серьезно говорит. Вот точно про него поговорка.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
как всегда disappointed_relieved disappointed_relieved disappointed_relieved вернись к бомжам они все простят....
Регистрация: 23.01.2012
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