Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: я тоже вошел в историю, как и Саленко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о чемпионате мира 1994 года в США.

"В последнем матче мы разбили Камерун 6:1, но это уже ничего не меняло – мы остались в группе третьими. Ту игру хорошо помню. Олег Саленко наколотил 5 голов и вошел в историю. А вместе с ним там очутился и я!

Удивляетесь? Ну как же?! В тот день мне забил 42-летний Роже Милла, до сих пор – самый возрастной игрок, забивавший в финальной части чемпионатов мира. Это, пожалуй, единственный из пропущенных мною голов, который теперь не вызывает отрицательных эмоций", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
Теги: Черчесов
Сегодня, 12:34
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.