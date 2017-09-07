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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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08:20
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Станислав Черчесов: я тоже вошел в историю, как и Саленко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о чемпионате мира 1994 года в США.
"В последнем матче мы разбили Камерун 6:1, но это уже ничего не меняло – мы остались в группе третьими. Ту игру хорошо помню. Олег Саленко наколотил 5 голов и вошел в историю. А вместе с ним там очутился и я!
Удивляетесь? Ну как же?! В тот день мне забил 42-летний Роже Милла, до сих пор – самый возрастной игрок, забивавший в финальной части чемпионатов мира. Это, пожалуй, единственный из пропущенных мною голов, который теперь не вызывает отрицательных эмоций", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
"В последнем матче мы разбили Камерун 6:1, но это уже ничего не меняло – мы остались в группе третьими. Ту игру хорошо помню. Олег Саленко наколотил 5 голов и вошел в историю. А вместе с ним там очутился и я!
Удивляетесь? Ну как же?! В тот день мне забил 42-летний Роже Милла, до сих пор – самый возрастной игрок, забивавший в финальной части чемпионатов мира. Это, пожалуй, единственный из пропущенных мною голов, который теперь не вызывает отрицательных эмоций", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
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