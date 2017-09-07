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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Жигулев: разочаровало, что армянских болельщиков было больше, чем наших
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал матчи молодежной сборной России с Арменией и Гибралтаром.
- Илья, поздравляем с дебютом в официальных матчах за молодежную сборную. Каковы были твои ощущения от этих двух игр?
- Спасибо за поздравления. Чувствовал серьезную ответственность. Это все же не товарищеские встречи, а матчи квалификации Евро. И, конечно же, в Туле поддержка болельщиков была серьезной, на матч пришли 8 тысяч болельщиков – большое спасибо им за это! Хотя сильный дождь, как говорили организаторы, практически вдвое сократил аудиторию – изначально ожидалось 15-16 тысяч зрителей. А в Москве немного разочаровало то, что армянских болельщиков на трибунах была едва ли не больше, чем наших. В этом было главное отличие этих двух матчей.
- Для победы над Арменией вам не хватило именно поддержки болельщиков или чего-то еще?
- Не думаю, что дело в болельщиках. Не хватило везения, не летело, как говорится… Мы имели подавляющее преимущество, игра давалась, мы создавали момент за моментом, у меня тоже был хороший шанс забить, но мяч не шел в ворота: дважды попадал в штангу, дважды – в перекладину. Просто это был не наш день…
- Сильно были расстроены ничейным итогом?
- Не было времени расстраиваться, впереди ждала игра с Гибралтаром. На этот матч мы выходили, понимая, что нам нужно забить как можно раньше. И началось то же самое, что и во встрече с Арменией – упускали момент за моментом. Хорошо, что удалось забить под занавес первого тайма – этот гол добавил нам уверенности. В итоге выиграли 3:0. Мне кажется, в следующих играх с Сербией и Австрией нам будет проще в психологическом плане. Мы примерно равны с этими командами по силам, и на нас уже не будет давить необходимость забить как можно быстрее и как можно больше. Это давление присутствовало во встречах с Арменией и Гибралтаром и, возможно, оно мешало нам реализовывать моменты.
- В матче с Арменией в центре полузащиты рядом с тобой с первых минут на поле вышли еще два воспитанника Академии «Краснодара» – Олег Ланин и Даниил Фомин…
- Олег и Даня – мои давние друзья, мы вместе столько лет провели в Академии. Играть рядом с ними очень приятно и комфортно, пронимаем друг друга с полуслова, поэтому, конечно, это было здорово. Надеюсь, что в будущем мы вместе сыграем еще много хороших матчей, – цитирует Жигулева официальный сайт "Краснодара".
- Илья, поздравляем с дебютом в официальных матчах за молодежную сборную. Каковы были твои ощущения от этих двух игр?
- Спасибо за поздравления. Чувствовал серьезную ответственность. Это все же не товарищеские встречи, а матчи квалификации Евро. И, конечно же, в Туле поддержка болельщиков была серьезной, на матч пришли 8 тысяч болельщиков – большое спасибо им за это! Хотя сильный дождь, как говорили организаторы, практически вдвое сократил аудиторию – изначально ожидалось 15-16 тысяч зрителей. А в Москве немного разочаровало то, что армянских болельщиков на трибунах была едва ли не больше, чем наших. В этом было главное отличие этих двух матчей.
- Для победы над Арменией вам не хватило именно поддержки болельщиков или чего-то еще?
- Не думаю, что дело в болельщиках. Не хватило везения, не летело, как говорится… Мы имели подавляющее преимущество, игра давалась, мы создавали момент за моментом, у меня тоже был хороший шанс забить, но мяч не шел в ворота: дважды попадал в штангу, дважды – в перекладину. Просто это был не наш день…
- Сильно были расстроены ничейным итогом?
- Не было времени расстраиваться, впереди ждала игра с Гибралтаром. На этот матч мы выходили, понимая, что нам нужно забить как можно раньше. И началось то же самое, что и во встрече с Арменией – упускали момент за моментом. Хорошо, что удалось забить под занавес первого тайма – этот гол добавил нам уверенности. В итоге выиграли 3:0. Мне кажется, в следующих играх с Сербией и Австрией нам будет проще в психологическом плане. Мы примерно равны с этими командами по силам, и на нас уже не будет давить необходимость забить как можно быстрее и как можно больше. Это давление присутствовало во встречах с Арменией и Гибралтаром и, возможно, оно мешало нам реализовывать моменты.
- В матче с Арменией в центре полузащиты рядом с тобой с первых минут на поле вышли еще два воспитанника Академии «Краснодара» – Олег Ланин и Даниил Фомин…
- Олег и Даня – мои давние друзья, мы вместе столько лет провели в Академии. Играть рядом с ними очень приятно и комфортно, пронимаем друг друга с полуслова, поэтому, конечно, это было здорово. Надеюсь, что в будущем мы вместе сыграем еще много хороших матчей, – цитирует Жигулева официальный сайт "Краснодара".
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