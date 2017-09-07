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Леонид Слуцкий: "Халл" способен добиться повышения в классе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно предстоящего матча 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти".

"Все наши новички смогут сыграть завтра. Джексон Ирвайн вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми. Уверен, у нас хорошие игроки, которые помогут нам в достижении поставленной цели.

После закрытия трансферного окна я могу сосредоточиться на тактике. Нужно показать свою работу и уровень. Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.

"Дерби Каунти" - сильная и опытная команда. Но, как у любой команды, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:59
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