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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Леонид Слуцкий: "Халл" способен добиться повышения в классе
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно предстоящего матча 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти".
"Все наши новички смогут сыграть завтра. Джексон Ирвайн вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми. Уверен, у нас хорошие игроки, которые помогут нам в достижении поставленной цели.
После закрытия трансферного окна я могу сосредоточиться на тактике. Нужно показать свою работу и уровень. Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.
"Дерби Каунти" - сильная и опытная команда. Но, как у любой команды, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла".
"Все наши новички смогут сыграть завтра. Джексон Ирвайн вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми. Уверен, у нас хорошие игроки, которые помогут нам в достижении поставленной цели.
После закрытия трансферного окна я могу сосредоточиться на тактике. Нужно показать свою работу и уровень. Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.
"Дерби Каунти" - сильная и опытная команда. Но, как у любой команды, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла".
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