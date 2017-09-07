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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Шигаев: время "космических" зарплат в нашем футболе безвозвратно ушло
Футбольный агент Олег Шигаев высказал мнение о лимите на легионеров и бюджетах российских клубов.
– Как считаете, лимит на легионеров – благо для ФНЛ?
– Да, потому что процент иностранных «пассажиров» в командах стал меньше и клубы обратили внимание на своих игроков. Сейчас руководители команд между равноценным легионером и «паспортом» выберут россиянина. Наш рынок начинает постепенно менять ориентиры: все больше новых фамилий, которых селекционеры клубов ФНЛ находят в играх ПФЛ и молодежных первенствах. А молодые футболисты поняли, что есть реальные шансы попасть в РФПЛ из клубов ФНЛ. Второсортных легионеров сейчас становится все меньше.
– Клубы ужали бюджеты?
– У большинства клубов ФНЛ в этом сезоне стабильная финансовая ситуация. Есть те, у кого проблемы, но, к сожалению, такие команды у нас будут всегда по тем или иным причинам.
– Раньше была «гонка вооружений» и зарплаты в ФНЛ у многих клубов были «космическими». Сейчас, в условиях кризиса, клубы стараются сбить аппетиты игроков и их агентов, так ли это?
– Именно так. Кризис ударил по кошелькам клубов,и сейчас на счету каждая копейка. Если сравнивать, то, как было раньше, и что происходит сейчас – это буквально небо и земля. Время завышенных зарплат безвозвратно ушло. Для нашего футбола это несомненный плюс. Хотя я и агент, но считаю, что сокращение «космических» зарплат наших футболистов пойдет на благо российскому футболу.
Советский спорт
– Как считаете, лимит на легионеров – благо для ФНЛ?
– Да, потому что процент иностранных «пассажиров» в командах стал меньше и клубы обратили внимание на своих игроков. Сейчас руководители команд между равноценным легионером и «паспортом» выберут россиянина. Наш рынок начинает постепенно менять ориентиры: все больше новых фамилий, которых селекционеры клубов ФНЛ находят в играх ПФЛ и молодежных первенствах. А молодые футболисты поняли, что есть реальные шансы попасть в РФПЛ из клубов ФНЛ. Второсортных легионеров сейчас становится все меньше.
– Клубы ужали бюджеты?
– У большинства клубов ФНЛ в этом сезоне стабильная финансовая ситуация. Есть те, у кого проблемы, но, к сожалению, такие команды у нас будут всегда по тем или иным причинам.
– Раньше была «гонка вооружений» и зарплаты в ФНЛ у многих клубов были «космическими». Сейчас, в условиях кризиса, клубы стараются сбить аппетиты игроков и их агентов, так ли это?
– Именно так. Кризис ударил по кошелькам клубов,и сейчас на счету каждая копейка. Если сравнивать, то, как было раньше, и что происходит сейчас – это буквально небо и земля. Время завышенных зарплат безвозвратно ушло. Для нашего футбола это несомненный плюс. Хотя я и агент, но считаю, что сокращение «космических» зарплат наших футболистов пойдет на благо российскому футболу.
Советский спорт
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