Олег Шигаев: время "космических" зарплат в нашем футболе безвозвратно ушло

Футбольный агент Олег Шигаев высказал мнение о лимите на легионеров и бюджетах российских клубов.– Да, потому что процент иностранных «пассажиров» в командах стал меньше и клубы обратили внимание на своих игроков. Сейчас руководители команд между равноценным легионером и «паспортом» выберут россиянина. Наш рынок начинает постепенно менять ориентиры: все больше новых фамилий, которых селекционеры клубов ФНЛ находят в играх ПФЛ и молодежных первенствах. А молодые футболисты поняли, что есть реальные шансы попасть в РФПЛ из клубов ФНЛ. Второсортных легионеров сейчас становится все меньше.– У большинства клубов ФНЛ в этом сезоне стабильная финансовая ситуация. Есть те, у кого проблемы, но, к сожалению, такие команды у нас будут всегда по тем или иным причинам.– Именно так. Кризис ударил по кошелькам клубов,и сейчас на счету каждая копейка. Если сравнивать, то, как было раньше, и что происходит сейчас – это буквально небо и земля. Время завышенных зарплат безвозвратно ушло. Для нашего футбола это несомненный плюс. Хотя я и агент, но считаю, что сокращение «космических» зарплат наших футболистов пойдет на благо российскому футболу.