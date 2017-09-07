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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Диего Коста может может продолжить карьеру в "Бешикташе"
Нападающий "Челси" Диего Коста может перейти в турецкий "Бешикташ", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британские СМИ.
Сообщается, что "Бешикташ" планирует взять Косту в аренду на пол года. Напомним, форвард не попал в заявку лондонского клуба для участия в Лиге чемпионов.
Сообщается, что "Бешикташ" планирует взять Косту в аренду на пол года. Напомним, форвард не попал в заявку лондонского клуба для участия в Лиге чемпионов.
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