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Диего Коста может может продолжить карьеру в "Бешикташе"

Нападающий "Челси" Диего Коста может перейти в турецкий "Бешикташ", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что "Бешикташ" планирует взять Косту в аренду на пол года. Напомним, форвард не попал в заявку лондонского клуба для участия в Лиге чемпионов.
Теги: Диего Коста Бешикташ
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
хотя бы так..там он заиграет!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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