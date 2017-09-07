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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Директор службы безопасности "Газпрома" вошел в совет директоров "Зенита"
Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности "Газпрома" Сергей Хомяков вошел в совет директоров "Зенита", передает RNS.
Решение было принято на заседании совета директоров "Газпрома".
"Согласовать участие члена правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК "Зенит", - говорится в материалах компании.
Решение было принято на заседании совета директоров "Газпрома".
"Согласовать участие члена правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК "Зенит", - говорится в материалах компании.
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