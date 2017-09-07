Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Директор службы безопасности "Газпрома" вошел в совет директоров "Зенита"

Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности "Газпрома" Сергей Хомяков вошел в совет директоров "Зенита", передает RNS.

Решение было принято на заседании совета директоров "Газпрома".

"Согласовать участие члена правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК "Зенит", - говорится в материалах компании.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.