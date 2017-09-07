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Билеты на матч "Зенита" с "Реалом Сосьедад" будут стоить от 500 до 4000 рублей

"Зенит" открыл продажу билетов и абонементов на матчи группового этапа Лиги Европы.

На игру 28 сентября с "Реалом Сосьедад" цена билетов составит от 500 до 4000 рублей.

19 октября "Зенит" сыграет с "Русенборгом", билеты будут стоить от 400 до 3400 рублей, а 23 ноября - с "Вардаром" (от 400 до 3000 рублей). Стоимость билетов в бизнес-клуб составляет 9000 рублей ("Реал Сосьедад"), 8400 рублей ("Русенборг") и 8000 рублей ("Вардар").

Абонемент на все три игры позволит сэкономить 20% от стоимости билетов при покупке их на каждый матч отдельно.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:21
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