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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу (6)
Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу (6)
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Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу
Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич высказался относительно предстоящего матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком».
- Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?
– Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.
- Есть такое выражение «спартаковская погода». Речь в данном случае идет про дождь. Скажите, а у «Марибора» есть своя любимая погода?
– Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть, чем ответить. Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень (смеется).
Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против «Спартака» на победу, – цитирует Миланича "Bobsoccer".
- Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?
– Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.
- Есть такое выражение «спартаковская погода». Речь в данном случае идет про дождь. Скажите, а у «Марибора» есть своя любимая погода?
– Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть, чем ответить. Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень (смеется).
Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против «Спартака» на победу, – цитирует Миланича "Bobsoccer".
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