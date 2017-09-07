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Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич высказался относительно предстоящего матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком».

- Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?

– Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

- Есть такое выражение «спартаковская погода». Речь в данном случае идет про дождь. Скажите, а у «Марибора» есть своя любимая погода?

– Честно говоря, не знал, что дождь помогает «Спартаку». Но и у нас есть, чем ответить. Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: «Фиалки расцветают весной». Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень (смеется).

Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против «Спартака» на победу, – цитирует Миланича "Bobsoccer".
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 14:51
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№6 Написал: Иван комаров (Сегодня, 15:29) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://ocn.pt/Wo2a
Регистрация: 7.09.2017
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Третье место Ваше!

А ваше витька, возле параши!
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
По нынешнему состоянию Спартака все шансы для этого у вас есть.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
дык не с Ливерпулем же вам на победу играть )))
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Третье место Ваше!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
дуркует Дарко..с открытым забралом на СМ не попрешь!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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