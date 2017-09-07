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Филиппе Коутиньо вернулся в расположение "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо вернулся из расположения сборной Бразилии и присоединился к партнёрам по команде, сообщает официальный сайт клуба.

Также к тренировкам из расположения национальных сборных вернулись Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эмре Джан, Доминик Соланке и Трент Александр-Арнольд.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 17:13
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