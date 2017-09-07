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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться 9 августа
Со следующего года летнее трансферное окно в АПЛ будет закрываться перед стартом первого матча сезона, сообщает Sky Sports.
"Клубы Английской премьер-лиги в четверг договорились относительно внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это касается только высшего английского дивизиона", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Так, следующим летом летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа. Изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов.
"Клубы Английской премьер-лиги в четверг договорились относительно внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это касается только высшего английского дивизиона", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Так, следующим летом летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа. Изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов.
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