Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться 9 августа

Со следующего года летнее трансферное окно в АПЛ будет закрываться перед стартом первого матча сезона, сообщает Sky Sports."Клубы Английской премьер-лиги в четверг договорились относительно внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это касается только высшего английского дивизиона", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги.Так, следующим летом летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа. Изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов.