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Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться 9 августа

Со следующего года летнее трансферное окно в АПЛ будет закрываться перед стартом первого матча сезона, сообщает Sky Sports.

"Клубы Английской премьер-лиги в четверг договорились относительно внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это касается только высшего английского дивизиона", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги.

Так, следующим летом летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа. Изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов.
Сегодня, 17:44
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№1 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 18:33) #
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ЦСКА
Если остальные лиги не согласятся на такие условия (а это очень маловероятно, так как остальные стартуют значительно позже), или если не запретят отзаявку игроков после этой даты, станет только хуже. Практически целый месяц английские клубы будут ТОЛЬКО терять игроков, ведь ничто не мешает иностранным клубам продолжать переманивать игроков.
Если на данный момент в той же ситуации с условным Коутинью, у Ливерпуля была бы возможность взять кого-то на его место, то теперь - недели 3 тренеры и прочие менеджеры будут сидеть на диком нервяке, как бы кто не ушёл. Замену-то уже не найдёшь.
Регистрация: 21.11.2009
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