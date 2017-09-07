Джордан Хендерсон: Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал подписание полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена."Это великолепный игрок. Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции, добавить чего-то особенного на фланге. Алекс очень стабилен и достаточно умён для игры в середине поля. На мой взгляд, он может действовать на любой позиции. Конечно, я был рад, что "Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена" - цитирует Хендерсона The Telegraph.