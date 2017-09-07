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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джордан Хендерсон: Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал подписание полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.
"Это великолепный игрок. Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции, добавить чего-то особенного на фланге. Алекс очень стабилен и достаточно умён для игры в середине поля. На мой взгляд, он может действовать на любой позиции. Конечно, я был рад, что "Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена" - цитирует Хендерсона The Telegraph.
"Это великолепный игрок. Окслейд-Чемберлен может адаптироваться к любой позиции, добавить чего-то особенного на фланге. Алекс очень стабилен и достаточно умён для игры в середине поля. На мой взгляд, он может действовать на любой позиции. Конечно, я был рад, что "Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена" - цитирует Хендерсона The Telegraph.
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