Томас Менье попал в сферу интересов "Ювентуса"

"Ювентус" интересуется защитником "ПСЖ" Томасом Менье, сообщает Football Italia.Сообщается, что туринский клуб ищет замену для Дани Алвеса, который прошлым летом покинул клуб и перешел в "ПСЖ".Пока неизвестно, когда "Ювентус" предпримет попытки купить Менье - в январе или следующим летом.