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Томас Менье попал в сферу интересов "Ювентуса"

"Ювентус" интересуется защитником "ПСЖ" Томасом Менье, сообщает Football Italia.

Сообщается, что туринский клуб ищет замену для Дани Алвеса, который прошлым летом покинул клуб и перешел в "ПСЖ".

Пока неизвестно, когда "Ювентус" предпримет попытки купить Менье - в январе или следующим летом.
Вчера, 23:33
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