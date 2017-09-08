Адриен Силва переходит в "Лестер"

Полузащитник "Спортинга" Адриен Силва продолжит карьеру в "Лестере", сообщает официальный сайт португальского клуба.Сумма трансфера составит 29,5 миллиона евро. "Спортинг" также получит 15% от суммы последующей перепродажи игрока.Напомним, что ранее ФИФА отказалась регистрировать сделку из-за того, что "Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера.