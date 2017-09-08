Игорь Семшов: в некоторых матчах "Арсенал" недосчитался очков

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал, насколько адаптировался к новой профессии, объяснил, что помешало «пушкарям» занять более высокое место в турнирной таблице по итогам прошедших матчей, а также поделился мыслями по поводу игры 9-го тура чемпиона РФПЛ с «Ростовом».- Ощущения, конечно, совсем иные, чем в бытность игрока: много анализа игры соперников, много интересного связано с нашим тренировочным процессом. Конечно, игроком быть проще. В тренерской профессии значительно больше анализа. Это и психология футболистов, и ты должен скрупулезно разбирать игры, чтобы устранять те ошибки, которые были.- Нет, все нормально. Все соблюдают субординацию. С кем-то я вместе выступал, когда был игроком. Когда был футболистом, они называли меня по имени, сейчас — по имени отчеству. Это нормальный процесс, когда ты от игрока переходишь в тренеры. Помощник главного тренера - это совсем другой уровень.- Я был достаточно хорошо знаком с тренировочным процессом Миодрага. Безусловно, сейчас в нем уже появилось что-то новое: футбол не стоит на месте, так же как и тренер, который для того, чтобы добиваться больших успехов, развивается. А так — требования, которые наставник предъявляет команде в тренировочном процессе, я достаточно хорошо знаю. Знаю, какой футбол он хочет исповедовать. По большому счету, все нюансы мне знакомы еще с того времени, когда он меня тренировал. А сейчас тем более. Какие-то моменты обсуждаем: что-то я его спрашиваю, что-то он меня. Безусловно, тренер хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол, чтобы она была хорошо готова.- Считаю, что недобрали в некоторых матчах свои очки: где-то упускали победы, где-то более закономерным результатом была бы ничья, а в итоге было поражение. Думаю, это связано с концентрацией игроков. Потому что в каждом матче у нас есть моменты. Потому что в большинстве матчей мы вели в счете, но потом, к сожалению, упускали то преимущество, которое у нас было. Поэтому думаю, что нам есть над чем работать: концентрация, самоотдача и так далее. Игроки этопрекрасно понимают. Все прекрасно осознают, что недобор очков влияет на психологическое состояние. Если бы у нас было побольше очков, игроки сейчас были бы раскрепощены и в эмоциональном плане было бы легче. Но для того, чтобы исправить положение дел, есть тренировочный процесс, есть игры. Все зависит только от ребят: играть они умеют, желание огромное — теперь все это нужно воплотить в матчах.- «Ростов» всегда был крепкой командой. Всегда там собирались бойцы, которые умеют хорошо играть в футбол. И сейчас, несмотря на то, что по сравнению с прошлым сезоном состав претерпел серьезные изменения, команда все равно занимает высокое место в турнирной таблице. Для того,чтобы добиться результата, не только в матче с одним из лидеров, но и с любой командой, надо проявить незаурядные качества, прежде всего, коллективной игры и полную самоотдачу на каждом участке поля. Только благодаря этому ты можешь добиться результата.- Прежде всего, Тимофея Калачева и Александра Гацкана, которые уже очень давно на виду в этой команде. Много хороших новичков появилось в этом сезоне. Тут отметил бы Артура Юсупова, пришедшего из «Зенита». Но, прежде всего, «Ростов» хорош коллективной игрой. Это ровная команда.- Безусловно, выделю опытного Владимира Габулова, который знает, что такое играть на высоком уровне. Кирилл Комбаров, Илья Максимов, конечно. Но и многие другие игроки при должном отношении к делу могут вырасти в больших футболистов и повести за собой команду.- По большому счету, пока ничему не удивлялся. Пока радует качество полей. Конечно, это связано с тем,что начинаем летом, но поля очень приличные, и это хорошо.