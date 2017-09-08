Валерий Карпин: по тренерской работе соскучился, по телевидению - нет

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что не скучает по работе на ТВ.– Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после "Спартака", и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.– Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.– Нет.