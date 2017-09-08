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Валерий Карпин: по тренерской работе соскучился, по телевидению - нет

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что не скучает по работе на ТВ.

– Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?

– Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после "Спартака", и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.

– Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно – из "Анжи"?

– Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.

– А по телевидению?

– Нет.

СЭ
Теги: Карпин
Сегодня, 08:52
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