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Станислав Черчесов: мы хотели выиграть Кубок конфедераций, верили, что это реально

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью польским журналистам.

– Что касается спортивной точки зрения, то тут нет поводов для радости – не вышли из группы. И все же мы хотели выиграть этот турнир. Верили, что это может быть реально. В то же время, сборная России достигла своих целей. Появился новый менталитет, возникли новые взаимосвязи, новая игровая схема. От матча к матчу мы становились все лучше. Нашли ответ на вопрос, что же нам надо улучшить. Говорю вам – с каждым днем будет все лучше.

– Почему не на Кубке конфедераций?

– Из-за травм. Например, Алана Дзагоева из ЦСКА и Романа Зобнина из «Спартака». Это очень творческие футболисты, которые делают игру. Деталь, которая может вывести команду на более высокий уровень. Это как у сборной Польши забрать Левандовского и Блащиковского. У нас просто не хватило деталей. Маленьких, но важных.

– Были Артем Дзюба и Александр Кокорин – у них есть шанс попасть в национальную команду?

– Почему бы им этого не сделать? И почему вы меня спрашиваете именно о них?

– Была скандальная история, где они показывают усы в Instagram.

– Откуда вам знать, что это мне адресовалось? Кроме того, разве это у меня какая-то проблема? Я выложил это? Правда, вы уверены, что все это обо мне?

– Российская пресса пишет о вас, разве это не очевидно?

– Вопрос должен быть другим: «Кокорин и Дзюба имели шанс?». Да, имели. Как и все другие игроки из состава. Вот и все.

– Последние 12 месяцев для сборной России – это революция Черчесова?

– Революция – зло, а вот эволюция – нет. Мне не нравятся революции.

– Но ваши действия во главе сборной – вы же не вызвали в команду 15 человек, которые годами представляли национальную команду…

– Я вызвал других. У каждого тренера свои правила, установки, моральные ценности. Я должен выбрать лучших игроков. И как их проверить, если не в деле? Я все еще в поиске. С тех пор, как я начал работать в сборной, сформировалась новая команда с новым менталитетом.

– Какой менталитет?

– Менталитет людей, которые хотят работать и побеждать.

– Кто будет лидером сборной на чемпионате мира?

– Есть много кандидатур. Может Игорь Акинфеев, Юрий Жирков или Александр Самедов? У них есть мастерство, опыт. Надеюсь, что турнир пройдет на топ-уровне, летом все будут наслаждаться не только организацией чемпионата, но и его спортивной составляющей.

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Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:01
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