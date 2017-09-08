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Бывший оператор ЦСКА: никаких обид в связи с увольнением нет, продолжу ходить на стадион

Бывший оператор ЦСКА Александр Горячев, отработавший в клубе более 13 лет, прокомментировал расставание с командой.

"У меня нет никаких обид, но так сложилась жизнь. Пришёл новый тренер, у него своё видение работы оператора команды. Подошёл к концу один из лучших периодов в моей карьере - такое не забывается.

Столько всего было… У меня в ЦСКА – 18 титулов, не считая серебра и бронзы. Это навсегда останется со мной, да и на стадион я всё равно продолжу ходить. У меня нет никаких обид – в жизни бывает всякое.

13,5 лет на одном месте – это очень много. Сейчас буду поднимать все свои связи и, надеюсь, скоро найду себе новую работу. Но годы в ЦСКА, сами понимаете, не забуду никогда", - цитирует Горячева "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:09
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