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Валерий Карпин: удивлен ли тем, что происходит с "Араратом"? Естественно, нет

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не удивлен ситуацией с московским "Араратом".

– Удивлены тем, что происходит с "Араратом"?

– Естественно, нет.

– Это связано с тем, что вы знаете, кто такой г-н Оганесян?

– Да.

СЭ
Теги: Карпин Арарат
Сегодня, 09:14
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