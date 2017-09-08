Валерий Карпин: удивлен ли тем, что происходит с "Араратом"? Естественно, нет

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не удивлен ситуацией с московским "Араратом".
– Удивлены тем, что происходит с "Араратом"?
– Естественно, нет.
– Это связано с тем, что вы знаете, кто такой г-н Оганесян?
– Да.
СЭ
– Удивлены тем, что происходит с "Араратом"?
– Естественно, нет.
– Это связано с тем, что вы знаете, кто такой г-н Оганесян?
– Да.
СЭ
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