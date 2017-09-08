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Александр Самедов: Кубок конфедераций - это отличные 40 дней

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов признался, что доволен Кубком конфедераций-2017.

– Кубок конфедераций сейчас как оцениваете?

– Если говорить о процессе, то для меня это были отличные 40 дней. Единый коллектив, мы старались изо всех сил воплотить задуманное. Ощущали поддержку болельщиков, и все понимали, что должны делать. Огромное разочарование от того, что не вышли из группы.

– Решение какой задачи по силам команде на чемпионате мира?

– Сложно сказать. В первую очередь нужно выйти из группы, чего наша сборная давно не может сделать на крупных турнирах. Это правильно, в трех играх нужно решить эту задачу.

СЭ
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 09:54
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