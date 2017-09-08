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Бернарду Силва: перед переходом в "Манчестер Сити" советовался с Роналду и Нани

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал, что перед переходом из "Монако" он советовался с товарищами по сборной Португалии Криштиану Роналду и Нани.

"Когда я принимал участие в Кубке конфедераций в составе сборной Португалии и был близок к подписанию контракта, я расспросил Роналду и Нани о Манчестере. Они сказали, что им всё очень понравилось. Партнеры по команде рассказали, что это настоящий футбольный город с хорошими жителями.

Также они отметили, что Премьер-лига - конкурентоспособная лига с полными стадионами каждую неделю, и матчи смотрят все. Оба игрока отметили, что для меня это будет отличный шаг вперед", - цитирует Силву "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN FC.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 10:11
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