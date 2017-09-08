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Президент "Реала": Роналду дал понять, что счастлив в Мадриде

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию, о возможном уходе из клуба этим летом нападающего Криштиану Роналду.

"Я не знаю, что произошло летом. Информация появилась в одном из португальских изданий, но она была преувеличена. Роналду рассердился по поводу проблем с налогами, но уходить не хотел.

Он ясно дал понять мне, что очень счастлив здесь. Всё было забыто, и Роналду отправился в отпуск", - цитирует Переса "Чемпионат" со ссылкой на Cadena Ser.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 10:42
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