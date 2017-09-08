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"Тоттенхэм" отдаст Винсента Янссена в аренду "Фенербахче"

Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен новый сезон проведет в Турции.

23-летний голландец будет будет отдан в аренду в "Фенербачхе", передает официальный сайт турецкой команды.
Теги: Фенербахче Тоттенхэм
Сегодня, 11:00
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