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Александр Бубнов: "Спартак" обыграет "Рубин", ему очки набирать нужно кровь из носу

Известный эксперт Александр Бубнов сделал прогнозы на центральные матчи предстоящего тура премьер-лиги.

"По игре "Спартак" - "Рубин" прогноз: 2:1. С одной стороны "Рубин" выше "Спартака", команда стабилизировала свою игру, но у казанцев много кадровых потерь. Красно-белым нужно набирать очки кровь из носу, иначе далеко отпустят лидеров. Задачи, которые ставились руководством, будут невыполнимы.

"Динамо" – "Зенит" - прогноз: 0:2. "Зенит" здесь – явный фаворит. Некоторые из динамовцев грозились не просто отобрать очки, но даже выиграть у петербуржцев. Впрочем, разница в классе между командами слишком высока", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Зенит
Сегодня, 11:55
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13
(3)
№13 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак обыграет Рубин Бердыева...да не смешите вы меня))) максиму ничья .
Регистрация: 10.07.2009
№12 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (3)
online

не обыграют они рубин!
Регистрация: 11.09.2016
№11 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
strekall,
Мы-то хотя бы на поле играем. А вы - в кабинетах. https://www.youtube.com/watch
?v=R7ODg58xsAo

Это вы то играете? smile Спите на поле. А такие ролики с такими криками все проигравшие команды выкладывают и вы тоже. stuck_out_tongue_winking_eye


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:26) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
strekall,
Мы-то хотя бы на поле играем. А вы - в кабинетах. https://www.youtube.com/watch
?v=R7ODg58xsAo
Регистрация: 2.08.2013
№9 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Саша,"верю" сразу и безоговорочно!! bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак порвет Рубин)Ждем еще вью дедушки о том,что Рубин слабая команда и Спартак ее в каждой линии сильнее)Лично мне кажется не шиша Спартак не победит,а если еще и пропустит то и вовсе баранку получит.Достаточно вспомнить как Каррера с Ростовом в прошлом году сыграл.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: Академия (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (2)

обычно предсказания и видения Бубнова противоречат окончательному результату. А так вообще все равно. У нас же супер крутой автобус
Регистрация: 20.06.2016
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Интересная логика у Бубнова, то есть у Рубина задачи на сезон попасть в европу не стоит?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№5 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Цитата: Климак
Не обыграет, я уверен. Бердыев найдет как Промеса прикрыть, а остальные по большому счету не в счет.

Помню играли еще при Аленичеве с Ростовом и Промес гол забил,а потом Алень автобус поставил и Бердыев ничего не смог сделать)

Вы только так и играли прошлый сезон, футболёры хреновы. Это вы называете ФУТБОЛОМ???


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:10) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Климак
Не обыграет, я уверен. Бердыев найдет как Промеса прикрыть, а остальные по большому счету не в счет.

Помню играли еще при Аленичеве с Ростовом и Промес гол забил,а потом Алень автобус поставил и Бердыев ничего не смог сделать)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Посмотрим мяч круглый!!!
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 12:01) #
  • +5
  •  (9)

Не обыграет, я уверен. Бердыев найдет как Промеса прикрыть, а остальные по большому счету не в счет.


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Рубину не нужно? smile


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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