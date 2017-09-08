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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: "Спартак" обыграет "Рубин", ему очки набирать нужно кровь из носу
Известный эксперт Александр Бубнов сделал прогнозы на центральные матчи предстоящего тура премьер-лиги.
"По игре "Спартак" - "Рубин" прогноз: 2:1. С одной стороны "Рубин" выше "Спартака", команда стабилизировала свою игру, но у казанцев много кадровых потерь. Красно-белым нужно набирать очки кровь из носу, иначе далеко отпустят лидеров. Задачи, которые ставились руководством, будут невыполнимы.
"Динамо" – "Зенит" - прогноз: 0:2. "Зенит" здесь – явный фаворит. Некоторые из динамовцев грозились не просто отобрать очки, но даже выиграть у петербуржцев. Впрочем, разница в классе между командами слишком высока", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"По игре "Спартак" - "Рубин" прогноз: 2:1. С одной стороны "Рубин" выше "Спартака", команда стабилизировала свою игру, но у казанцев много кадровых потерь. Красно-белым нужно набирать очки кровь из носу, иначе далеко отпустят лидеров. Задачи, которые ставились руководством, будут невыполнимы.
"Динамо" – "Зенит" - прогноз: 0:2. "Зенит" здесь – явный фаворит. Некоторые из динамовцев грозились не просто отобрать очки, но даже выиграть у петербуржцев. Впрочем, разница в классе между командами слишком высока", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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