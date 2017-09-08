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"Зенит" перед игрой с "Динамо" тренируется в полном составе

Сегодня в тренировочном центре "Зенита" состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с московским "Динамо", передает "Чемпионат".

Участие в тренировке принимали все игроки основного составе. Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:57
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№4 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
9-3 не меньше!!!
Регистрация: 7.06.2017
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И это здорово)Классный тренер,классный состав и практически все лидеры нормально отдохнули в перерыве.Должны порвать Динамку на Британский флаг.Тем более с такими игроками как у них.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 12:24) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
ТРИПИЩИТЕ УСЕ!! satisfied


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи парням! bowtie
Регистрация: 14.12.2016
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