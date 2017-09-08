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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" перед игрой с "Динамо" тренируется в полном составе
Сегодня в тренировочном центре "Зенита" состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с московским "Динамо", передает "Чемпионат".
Участие в тренировке принимали все игроки основного составе. Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября.
Участие в тренировке принимали все игроки основного составе. Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября.
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