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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Ильин: атмосфера в сборной была потрясающая
Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал о своих впечатлениях от вызова в сборную России.
"Узнал о вызове после тренировки. Пришел в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной. Я не обратил на это внимания, пока мне не сказали, что я тоже в нем есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлен, когда увидел себя в списке. Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнеры, тренерский штаб. Было очень приятно.
Атмосфера в команде была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашел подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.
Провел две тренировки, затем сказал тренерскому штабу, что чувствую себя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести половину третьей тренировки, я так и сделал, сделал паузу. Обследование показало надрыв. Врачи сказали тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым.
Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочувствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Процедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую себя нормально. Делаю процедуры, только уже в "Урале". Буду готовиться, восстанавливаться", - цитирует Ильина "Областная газета".
"Узнал о вызове после тренировки. Пришел в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной. Я не обратил на это внимания, пока мне не сказали, что я тоже в нем есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлен, когда увидел себя в списке. Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнеры, тренерский штаб. Было очень приятно.
Атмосфера в команде была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашел подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.
Провел две тренировки, затем сказал тренерскому штабу, что чувствую себя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести половину третьей тренировки, я так и сделал, сделал паузу. Обследование показало надрыв. Врачи сказали тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым.
Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочувствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Процедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую себя нормально. Делаю процедуры, только уже в "Урале". Буду готовиться, восстанавливаться", - цитирует Ильина "Областная газета".
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