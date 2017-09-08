Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Илья Жигулев: с "Уфой" постараемся выжать максимум, о другом результате даже не думаем

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев высказался относительно предстоящего матча 9-го тура премьер-лиги против "Уфы".

"Уфа" – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле.

Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем", - цитирует Жигулева официальный сайт "Краснодара".
Теги: Жигулев Краснодар
Сегодня, 12:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.