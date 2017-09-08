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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Жигулев: с "Уфой" постараемся выжать максимум, о другом результате даже не думаем
Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев высказался относительно предстоящего матча 9-го тура премьер-лиги против "Уфы".
"Уфа" – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле.
Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем", - цитирует Жигулева официальный сайт "Краснодара".
"Уфа" – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле.
Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем", - цитирует Жигулева официальный сайт "Краснодара".
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