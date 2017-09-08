Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Василий Березуцкий: в Перми всегда играть тяжело, но будем биться за победу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что его команда будет играть на победу в предстоящем поединке с "Амкаром". Матч 9-го тура чемпионата России пройдет 8 сентября в Перми.

"Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: "Амкар" умеет массированно обороняться.

Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу", – передает слова Березуцкого официальный Instagram ЦСКА.
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 12:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.