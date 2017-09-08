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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Березуцкий: в Перми всегда играть тяжело, но будем биться за победу
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что его команда будет играть на победу в предстоящем поединке с "Амкаром". Матч 9-го тура чемпионата России пройдет 8 сентября в Перми.
"Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: "Амкар" умеет массированно обороняться.
Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу", – передает слова Березуцкого официальный Instagram ЦСКА.
"Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: "Амкар" умеет массированно обороняться.
Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу", – передает слова Березуцкого официальный Instagram ЦСКА.
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