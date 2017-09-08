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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Молодежная команда ЦСКА проиграла "Амкару" в Перми
В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА на выезде уступил "Амкару".
Молодежное первенство. 9 тур
"Амкар" - ЦСКА - 2:0
Голы: Филиппов, 66, Гооге, 75
"Амкар": Вамбольт, Алейников, Гусейнов, Вазитдинов (Смецкой, 85), Мосунов, Бурков, Аушев, Филиппов (Парамонов, 88), Чухланцев (Гооге, 65), Милович (Фаррахов, 57), Жуковский (Френцель, 68)
ЦСКА: Овчинников, Матвийчук (Неплюев, 46), Козлов, Маклаков, Пухов (Волков, 73), Тикнизян, Леонов, Анисимов, Олейников, Меренчуков, Рубенис (Станисавлевич, 46)
Предупреждения: Гооге, 75.
Молодежное первенство. 9 тур
"Амкар" - ЦСКА - 2:0
Голы: Филиппов, 66, Гооге, 75
"Амкар": Вамбольт, Алейников, Гусейнов, Вазитдинов (Смецкой, 85), Мосунов, Бурков, Аушев, Филиппов (Парамонов, 88), Чухланцев (Гооге, 65), Милович (Фаррахов, 57), Жуковский (Френцель, 68)
ЦСКА: Овчинников, Матвийчук (Неплюев, 46), Козлов, Маклаков, Пухов (Волков, 73), Тикнизян, Леонов, Анисимов, Олейников, Меренчуков, Рубенис (Станисавлевич, 46)
Предупреждения: Гооге, 75.
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