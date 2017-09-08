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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Миха Мевля: в "Зените" должен быть минимум один бородач? У каждого свой стиль
Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура РФПЛ с "Динамо".
"Я готов к работе и полон желания тренироваться. Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры. Никаких проблем с перестройкой игры, я играл в сборной и других клубах в двух центральных.
Удивлен большим количеством игроков "Ростова", которые перешли в "Зенит"? Нет, это логично, ведь "Ростов" удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки "Ростова" перешли в другие сильные команда, я рад за них.
Я абсолютно готов к матчу с "Динамо". Бело-голубые играют очень компактно и хорошо прессингуют. Но уровень игры "Зенита" всё-таки повыше.
Переход в "Зенит"? Когда звонит такой клуб как "Зенит", долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.
Летом команду покинул бородатый Луиш Нету. В "Зените" должен быть минимум один бородач? У каждого свой стиль. Это тема скорее для рассуждения журналистов, а не для игроков", - передаёт слова Мевли "Чемпионат".
"Я готов к работе и полон желания тренироваться. Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры. Никаких проблем с перестройкой игры, я играл в сборной и других клубах в двух центральных.
Удивлен большим количеством игроков "Ростова", которые перешли в "Зенит"? Нет, это логично, ведь "Ростов" удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки "Ростова" перешли в другие сильные команда, я рад за них.
Я абсолютно готов к матчу с "Динамо". Бело-голубые играют очень компактно и хорошо прессингуют. Но уровень игры "Зенита" всё-таки повыше.
Переход в "Зенит"? Когда звонит такой клуб как "Зенит", долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.
Летом команду покинул бородатый Луиш Нету. В "Зените" должен быть минимум один бородач? У каждого свой стиль. Это тема скорее для рассуждения журналистов, а не для игроков", - передаёт слова Мевли "Чемпионат".
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