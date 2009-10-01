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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Некоторые матчи испанской Примеры могут перенести за пределы страны
Президент испанской лиги Хавьер Тебас сообщил, что рассматривается проект, при котором некоторые матчи чемпионата будут проведены за пределами страны.
"Примера – это развлечение для людей всего мира, и лига намерена увеличить привлекательность турнира на международном уровне.
Рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока этот проект в стадии разработки, но мы доведем идею до ума", - цитирует Тебаса Fotball Espana.
"Примера – это развлечение для людей всего мира, и лига намерена увеличить привлекательность турнира на международном уровне.
Рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока этот проект в стадии разработки, но мы доведем идею до ума", - цитирует Тебаса Fotball Espana.
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