Некоторые матчи испанской Примеры могут перенести за пределы страны

Президент испанской лиги Хавьер Тебас сообщил, что рассматривается проект, при котором некоторые матчи чемпионата будут проведены за пределами страны."Примера – это развлечение для людей всего мира, и лига намерена увеличить привлекательность турнира на международном уровне.Рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока этот проект в стадии разработки, но мы доведем идею до ума", - цитирует Тебаса Fotball Espana.