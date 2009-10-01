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Некоторые матчи испанской Примеры могут перенести за пределы страны

Президент испанской лиги Хавьер Тебас сообщил, что рассматривается проект, при котором некоторые матчи чемпионата будут проведены за пределами страны.

"Примера – это развлечение для людей всего мира, и лига намерена увеличить привлекательность турнира на международном уровне.

Рассматривается возможность проведения отдельных матчей за пределами Испании. Пока этот проект в стадии разработки, но мы доведем идею до ума", - цитирует Тебаса Fotball Espana.
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Представляю, Реал-Валенсия играют в Саранске

Или Амкар- УФА на камп ноу


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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Деньги, деньги, деньги...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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