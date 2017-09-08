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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Дмитрий Богаев: меня все называют Азаром, а Дзюба на квесты пока не затащил
Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев рассказал о том, кто является главным заводилой в стане сине-бело-голубых.
– Одно время вас в "Зените" называли Азаром за внешнее сходство с коллегой-бельгийцем. В команде не забыли об этом?
– В "Тосно" это как-то стало утихать. А в "Зените" сразу напомнили (улыбается). Далер Кузяев – одним из первых. Потом Дриусси с Ивановичем подхватили, и по новой пошло-поехало: "Азар, Азар", – сказал Богаев.
– Как к этому относитесь?
– Смеюсь вместе со всеми. Это же нормальные шутки внутри команды. Но кто главный заводила по этой части и душа компании, мне кажется, всем известно. Это – Артем Дзюба. Мы с ним, можно сказать, друзья и вне футбольного поля. Общаемся довольно часто.
– На квесты он вас уже затащил?
– Такого еще не было. Хотя знаю, что Артем более 130 штук прошел.
Матч ТВ
– Одно время вас в "Зените" называли Азаром за внешнее сходство с коллегой-бельгийцем. В команде не забыли об этом?
– В "Тосно" это как-то стало утихать. А в "Зените" сразу напомнили (улыбается). Далер Кузяев – одним из первых. Потом Дриусси с Ивановичем подхватили, и по новой пошло-поехало: "Азар, Азар", – сказал Богаев.
– Как к этому относитесь?
– Смеюсь вместе со всеми. Это же нормальные шутки внутри команды. Но кто главный заводила по этой части и душа компании, мне кажется, всем известно. Это – Артем Дзюба. Мы с ним, можно сказать, друзья и вне футбольного поля. Общаемся довольно часто.
– На квесты он вас уже затащил?
– Такого еще не было. Хотя знаю, что Артем более 130 штук прошел.
Матч ТВ
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