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Дмитрий Богаев: меня все называют Азаром, а Дзюба на квесты пока не затащил

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев рассказал о том, кто является главным заводилой в стане сине-бело-голубых.

– Одно время вас в "Зените" называли Азаром за внешнее сходство с коллегой-бельгийцем. В команде не забыли об этом?

– В "Тосно" это как-то стало утихать. А в "Зените" сразу напомнили (улыбается). Далер Кузяев – одним из первых. Потом Дриусси с Ивановичем подхватили, и по новой пошло-поехало: "Азар, Азар", – сказал Богаев.

– Как к этому относитесь?

– Смеюсь вместе со всеми. Это же нормальные шутки внутри команды. Но кто главный заводила по этой части и душа компании, мне кажется, всем известно. Это – Артем Дзюба. Мы с ним, можно сказать, друзья и вне футбольного поля. Общаемся довольно часто.

– На квесты он вас уже затащил?

– Такого еще не было. Хотя знаю, что Артем более 130 штук прошел.

Матч ТВ
Теги: Богаев Зенит
Сегодня, 13:47
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