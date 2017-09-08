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Вратарь Николай Заболотный расторг контракт с "Уралом"

"Урал" расстался с вратарем Николаем Заболотным, 27-летний вратарь покидает команду в статусе свободного агента.

"Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" - говорится на официальном сайте екатеринбуржцев.
Теги: Урал
Сегодня, 13:53
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