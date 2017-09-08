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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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04:40
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Вратарь Николай Заболотный расторг контракт с "Уралом"
"Урал" расстался с вратарем Николаем Заболотным, 27-летний вратарь покидает команду в статусе свободного агента.
"Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" - говорится на официальном сайте екатеринбуржцев.
"Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!" - говорится на официальном сайте екатеринбуржцев.
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