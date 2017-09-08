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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Фернандо: надеюсь, "Спартак" выиграет один из трех турниров
Полузащитник "Спартака" Фернандо высказался в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги против "Рубина".
"Сможем ли обыграть "Рубин"? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков.
Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За все это болельщикам низкий поклон. Будет делать все возможное, чтобы радовать их своей игрой.
Игры Лиги чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно. Однако результатами жеребьевки я вполне доволен.
Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть", - цитирует Фернандо официальный сайт "Спартака".
"Сможем ли обыграть "Рубин"? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков.
Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За все это болельщикам низкий поклон. Будет делать все возможное, чтобы радовать их своей игрой.
Игры Лиги чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно. Однако результатами жеребьевки я вполне доволен.
Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть", - цитирует Фернандо официальный сайт "Спартака".
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