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Фернандо: надеюсь, "Спартак" выиграет один из трех турниров

Полузащитник "Спартака" Фернандо высказался в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги против "Рубина".

"Сможем ли обыграть "Рубин"? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков.

Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За все это болельщикам низкий поклон. Будет делать все возможное, чтобы радовать их своей игрой.

Игры Лиги чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно. Однако результатами жеребьевки я вполне доволен.

Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть", - цитирует Фернандо официальный сайт "Спартака".
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 14:27
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№5 Написал: Valar (Сегодня, 15:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да пусть выигрывают ЛЧ. Думаю большинство российских болельщиков только за :) А вот в чемпионате и кубке России ничего не светит в этом году :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Если объективно, то по раскладам пока спартаку кубок России по силам))впрочем как и ЦСКА.

Ригони же сказал, что в этом году мы и кубок возьмём smile
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если объективно, то по раскладам пока спартаку кубок России по силам))впрочем как и ЦСКА..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 14:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
я тоже надеюсь.. laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 22.08.2007
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