Дмитрий Богаев: конкуренция со Смольниковым и Анюковым? Расставим локоточки и будем стараться

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев рассказал, что готов к жесткой конкуренции в команде.– Если честно, нет. Если ты уходишь из "Зенита", это не значит, что не мечтаешь играть в одном из лучших клубов страны и не надеешься в него вернуться. Я, во всяком случае, очень хотел. К слову, считаю, что полноценный сезон в "Тосно" мне очень в этом помог. Останься тогда в "Зените", еще неизвестно как бы все сложилось.– Что тут поделаешь? Расставим локоточки и будем стараться (смеется).– На первом сборе. Главный тренер спросил, на какой позиции я играю.– Это Владислав Николаевич Радимов в "Зените-2" в одном из матчей поставил меня правым защитником. Ему, видимо, понравилось, как я выглядел на этой позиции. В результате три последних года на ней и отыграл. В том числе при Виллаш-Боаше, когда он привлекал в главную команду. Поэтому и Манчини сказал, что я правый защитник. Правда, вскоре Мистер пробовал меня и на левом фланге обороны.