Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Богаев: конкуренция со Смольниковым и Анюковым? Расставим локоточки и будем стараться

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев рассказал, что готов к жесткой конкуренции в команде.

– Когда летом 2016 года ушли из "Зенита" свободным агентом, не было ощущения, что это билет в один конец?

– Если честно, нет. Если ты уходишь из "Зенита", это не значит, что не мечтаешь играть в одном из лучших клубов страны и не надеешься в него вернуться. Я, во всяком случае, очень хотел. К слову, считаю, что полноценный сезон в "Тосно" мне очень в этом помог. Останься тогда в "Зените", еще неизвестно как бы все сложилось.

– Ваши конкуренты на позиции правого защитника – Смольников и Анюков. Готовы соперничать с ними за место в основе?

– Что тут поделаешь? Расставим локоточки и будем стараться (смеется).

– Когда вернулись в "Зенит", с Манчини был разговор?

– На первом сборе. Главный тренер спросил, на какой позиции я играю.

– Интересно, как вы ответили, с учетом того, что начинали карьеру на правом фланге полузащиты, а потом сместились в оборону?

– Это Владислав Николаевич Радимов в "Зените-2" в одном из матчей поставил меня правым защитником. Ему, видимо, понравилось, как я выглядел на этой позиции. В результате три последних года на ней и отыграл. В том числе при Виллаш-Боаше, когда он привлекал в главную команду. Поэтому и Манчини сказал, что я правый защитник. Правда, вскоре Мистер пробовал меня и на левом фланге обороны.

Матч ТВ
Теги: Богаев Зенит
Сегодня, 14:45
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.