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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Дмитрий Богаев: конкуренция со Смольниковым и Анюковым? Расставим локоточки и будем стараться
Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев рассказал, что готов к жесткой конкуренции в команде.
– Когда летом 2016 года ушли из "Зенита" свободным агентом, не было ощущения, что это билет в один конец?
– Если честно, нет. Если ты уходишь из "Зенита", это не значит, что не мечтаешь играть в одном из лучших клубов страны и не надеешься в него вернуться. Я, во всяком случае, очень хотел. К слову, считаю, что полноценный сезон в "Тосно" мне очень в этом помог. Останься тогда в "Зените", еще неизвестно как бы все сложилось.
– Ваши конкуренты на позиции правого защитника – Смольников и Анюков. Готовы соперничать с ними за место в основе?
– Что тут поделаешь? Расставим локоточки и будем стараться (смеется).
– Когда вернулись в "Зенит", с Манчини был разговор?
– На первом сборе. Главный тренер спросил, на какой позиции я играю.
– Интересно, как вы ответили, с учетом того, что начинали карьеру на правом фланге полузащиты, а потом сместились в оборону?
– Это Владислав Николаевич Радимов в "Зените-2" в одном из матчей поставил меня правым защитником. Ему, видимо, понравилось, как я выглядел на этой позиции. В результате три последних года на ней и отыграл. В том числе при Виллаш-Боаше, когда он привлекал в главную команду. Поэтому и Манчини сказал, что я правый защитник. Правда, вскоре Мистер пробовал меня и на левом фланге обороны.
Матч ТВ
– Когда летом 2016 года ушли из "Зенита" свободным агентом, не было ощущения, что это билет в один конец?
– Если честно, нет. Если ты уходишь из "Зенита", это не значит, что не мечтаешь играть в одном из лучших клубов страны и не надеешься в него вернуться. Я, во всяком случае, очень хотел. К слову, считаю, что полноценный сезон в "Тосно" мне очень в этом помог. Останься тогда в "Зените", еще неизвестно как бы все сложилось.
– Ваши конкуренты на позиции правого защитника – Смольников и Анюков. Готовы соперничать с ними за место в основе?
– Что тут поделаешь? Расставим локоточки и будем стараться (смеется).
– Когда вернулись в "Зенит", с Манчини был разговор?
– На первом сборе. Главный тренер спросил, на какой позиции я играю.
– Интересно, как вы ответили, с учетом того, что начинали карьеру на правом фланге полузащиты, а потом сместились в оборону?
– Это Владислав Николаевич Радимов в "Зените-2" в одном из матчей поставил меня правым защитником. Ему, видимо, понравилось, как я выглядел на этой позиции. В результате три последних года на ней и отыграл. В том числе при Виллаш-Боаше, когда он привлекал в главную команду. Поэтому и Манчини сказал, что я правый защитник. Правда, вскоре Мистер пробовал меня и на левом фланге обороны.
Матч ТВ
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