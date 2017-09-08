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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Президент "Урала": посчитали, что Годзюр более сильный вратарь, чем Заболотный
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что новичок команды Ярослав Годзюр является более сильным вратарем, чем Николай Заболотный, с которым клуб расторг контракт.
"Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее. Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь.
Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути. Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
"Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее. Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь.
Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути. Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
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