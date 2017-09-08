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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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04:40
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Массимо Каррера: это личное дело Глушакова - уходить из "Спартака" или оставаться
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно ситуации с Денисом Глушаковым. Действующее соглашение 30-летнего хавбека истекает летом 2019 года.
"Денис - профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых. Во-вторых, "Спартак" не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на четыре года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле.
Я разговаривал с Денисом лично. Сказал ему: "Не думай о контракте - делай то, что и раньше". Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернандо с контрактом, и Промес с контрактом, и Луис Адриано с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис - капитан "Спартака" и пример для других игроков.
Уходить из "Спартака" или оставаться - это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в "Спартаке" или уйти куда-то ещё. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в "Спартаке" - он капитан клуба, игрок сборной. Найдёте кого-нибудь посильнее?" - цитирует Карреру "Чемпионат".
"Денис - профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых. Во-вторых, "Спартак" не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на четыре года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле.
Я разговаривал с Денисом лично. Сказал ему: "Не думай о контракте - делай то, что и раньше". Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернандо с контрактом, и Промес с контрактом, и Луис Адриано с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис - капитан "Спартака" и пример для других игроков.
Уходить из "Спартака" или оставаться - это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в "Спартаке" или уйти куда-то ещё. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в "Спартаке" - он капитан клуба, игрок сборной. Найдёте кого-нибудь посильнее?" - цитирует Карреру "Чемпионат".
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