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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: о том, что "я уволил" водителя автобуса, узнал от переводчика
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что прежний водитель клуба Валентин Терентьев был уволен по его инициативе.
"Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса. Знаете, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя.
Спрашиваю: "Кого, Юру?". Это мой личный водитель. "Нет, водителя автобуса", - отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаете?" - цитирует Карреру "Чемпионат".
"Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса. Знаете, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя.
Спрашиваю: "Кого, Юру?". Это мой личный водитель. "Нет, водителя автобуса", - отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаете?" - цитирует Карреру "Чемпионат".
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