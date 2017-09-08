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Массимо Каррера: о том, что "я уволил" водителя автобуса, узнал от переводчика

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что прежний водитель клуба Валентин Терентьев был уволен по его инициативе.

"Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса. Знаете, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя.

Спрашиваю: "Кого, Юру?". Это мой личный водитель. "Нет, водителя автобуса", - отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаете?" - цитирует Карреру "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:48
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Асхабадзе?
Регистрация: 18.08.2013
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