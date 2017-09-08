Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
СМИ: Кристиан Тельо отказал "Спартаку" из-за беременной жены
Экс-полузащитник "Барселоны" Кристиан Тельо не согласился на переход в "Спартак" за день до закрытия трансферного окна и перешел в "Бетис".
Сообщается, что когда испанец должен был лететь на медосмотр для "Спартака", семья жены надавила на девушку, которая беременна первенцем, чтобы муж остался в Испании.
В итоге Тельо отказался от трансфера ради жены и перешел в "Бетис", сильно потеряв в деньгах, сообщает "Чемпионат".
Сообщается, что когда испанец должен был лететь на медосмотр для "Спартака", семья жены надавила на девушку, которая беременна первенцем, чтобы муж остался в Испании.
В итоге Тельо отказался от трансфера ради жены и перешел в "Бетис", сильно потеряв в деньгах, сообщает "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.