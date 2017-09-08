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СМИ: Кристиан Тельо отказал "Спартаку" из-за беременной жены

Экс-полузащитник "Барселоны" Кристиан Тельо не согласился на переход в "Спартак" за день до закрытия трансферного окна и перешел в "Бетис".

Сообщается, что когда испанец должен был лететь на медосмотр для "Спартака", семья жены надавила на девушку, которая беременна первенцем, чтобы муж остался в Испании.

В итоге Тельо отказался от трансфера ради жены и перешел в "Бетис", сильно потеряв в деньгах, сообщает "Чемпионат".
Теги: Тельо Спартак
Сегодня, 15:58
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№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:28) #
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Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
собачка у него не берменная ???? че за мазы..)))
Регистрация: 23.01.2012
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:26) #
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это просто смешно .... то девушка, то ребенок, то еще кто то ... ну перешел бы и ее в Москву перевез ... не думаю что за бабки тут хорошую клинуку и специалистов не найти !!!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: serega_user
Такой еще причины несостоявшегося трансфера в спартак не было)) но в принципе все правильно сделал! в такой момент стоит быть рядом с женой.

"Момент", который длиться "всего лишь 36 недель joy
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Такой еще причины несостоявшегося трансфера в спартак не было)) но в принципе все правильно сделал! в такой момент стоит быть рядом с женой.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: sunsun (Сегодня, 16:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Слушайте, да завязывайте гнать эту хрень про жён и прочие причины. Проехали уже.
Регистрация: 26.07.2016
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