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Новый главный тренер "Авангарда" будет назначен после матча с "Динамо" СПб

Матч 13-го тура первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге с "Динамо", который состоится 10 сентября, "Авангард" вновь проведет под руководством Игоря Беляева в качестве и. о. главного тренера, сообщили в курском клубе.

Напомним, что перед предыдущей игрой с "Факелом" (2:0) Беляев подал в отставку с поста главного тренера, однако уже решено, что он войдет в новый штаб команды и пока на него, как на местного специалиста, возложены функции и. о.

Заминка с назначением нового наставника "Авангарда" связана с тем, что куряне ждут ответа от Хасанби Биджиева, который рассматривается в качестве главного кандидата на вакантную должность, передает "Матч ТВ". У Биджиева есть обязательства перед родным нальчикским "Спартаком". Известно, что 8 сентября он еще точно будет руководить красно-белыми в гостевом матче с новороссийском "Черноморцем" в рамках зоны "Юг" ПФЛ.
Теги: Авангард
Сегодня, 15:59
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