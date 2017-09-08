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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Новый главный тренер "Авангарда" будет назначен после матча с "Динамо" СПб
Матч 13-го тура первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге с "Динамо", который состоится 10 сентября, "Авангард" вновь проведет под руководством Игоря Беляева в качестве и. о. главного тренера, сообщили в курском клубе.
Напомним, что перед предыдущей игрой с "Факелом" (2:0) Беляев подал в отставку с поста главного тренера, однако уже решено, что он войдет в новый штаб команды и пока на него, как на местного специалиста, возложены функции и. о.
Заминка с назначением нового наставника "Авангарда" связана с тем, что куряне ждут ответа от Хасанби Биджиева, который рассматривается в качестве главного кандидата на вакантную должность, передает "Матч ТВ". У Биджиева есть обязательства перед родным нальчикским "Спартаком". Известно, что 8 сентября он еще точно будет руководить красно-белыми в гостевом матче с новороссийском "Черноморцем" в рамках зоны "Юг" ПФЛ.
Напомним, что перед предыдущей игрой с "Факелом" (2:0) Беляев подал в отставку с поста главного тренера, однако уже решено, что он войдет в новый штаб команды и пока на него, как на местного специалиста, возложены функции и. о.
Заминка с назначением нового наставника "Авангарда" связана с тем, что куряне ждут ответа от Хасанби Биджиева, который рассматривается в качестве главного кандидата на вакантную должность, передает "Матч ТВ". У Биджиева есть обязательства перед родным нальчикским "Спартаком". Известно, что 8 сентября он еще точно будет руководить красно-белыми в гостевом матче с новороссийском "Черноморцем" в рамках зоны "Юг" ПФЛ.
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