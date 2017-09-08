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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Марио Фернандес сегодня впервые после операции в мае сыграет без защитной маски
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес восстановился после операции на носу, которая была в мае.
26-летний футболист выйдет на матч 9-го тура чемпионата России против "Амкар" без защитной маски на лице, сообщает твиттер московского клуба.
26-летний футболист выйдет на матч 9-го тура чемпионата России против "Амкар" без защитной маски на лице, сообщает твиттер московского клуба.
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