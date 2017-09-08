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Марио Фернандес сегодня впервые после операции в мае сыграет без защитной маски

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес восстановился после операции на носу, которая была в мае.

26-летний футболист выйдет на матч 9-го тура чемпионата России против "Амкар" без защитной маски на лице, сообщает твиттер московского клуба.
Теги: Фернандес ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:11
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