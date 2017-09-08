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Васин и Щенников остались в запасе ЦСКА на игру с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру против "Амкара".

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Тимур Жамалетдинов.

Запасные: Илья Помазун, Виктор Васин, Георги Миланов, Георгий Щенников, Фёдор Чалов, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Аарон Оланаре.
Теги: ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:15
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(1)
№7 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
а Щенников только разыгрался!

Для Бенфики берегут, там ему придется побегать будь здоров. Да и Васин побыстрее братьев, тоже с Бенфикой побегает.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:07) #
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  •  (1)
online

Ну с Васиным давно понятно а Щенников только разыгрался! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
а хотя во вторник ЛЧ же .... может это дают отдохнуть Жоре - голеодору!!

Вот и именно.

Цитата: serega_user
Ага, а Васин сидит, чтоб сегодня победил ЦСКА)

Его под Бенфику готовят.

А вот на Жаму интересно будет посмотреть. Он поскоростнее будет Чалова, да и с дриблингом у него все в порядке.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Гончаренко бросил в бой "старую гвардию"..Оно и правильно может быть, гвардия умирает,но не сдается..Амкар, команда не особо скоростная, поэтому Березуцких с Игнашевичем не перебегает..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тимурка))

Цитата: Батька
А смысл в ротации ? 2 недели балдели ? а хотя во вторник ЛЧ же .... может это дают отдохнуть Жоре - голеодору!!

Ага, а Васин сидит, чтоб сегодня победил ЦСКА)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:27) #
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А смысл в ротации ? 2 недели балдели ? а хотя во вторник ЛЧ же .... может это дают отдохнуть Жоре - голеодору!!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Интересная ротация.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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