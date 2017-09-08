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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Васин и Щенников остались в запасе ЦСКА на игру с "Амкаром"
Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру против "Амкара".
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Тимур Жамалетдинов.
Запасные: Илья Помазун, Виктор Васин, Георги Миланов, Георгий Щенников, Фёдор Чалов, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Аарон Оланаре.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Тимур Жамалетдинов.
Запасные: Илья Помазун, Виктор Васин, Георги Миланов, Георгий Щенников, Фёдор Чалов, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Аарон Оланаре.
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