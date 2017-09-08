Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Эстебан Камбьяссо завершил карьеру
Полузащитник Эстебан Камбьяссо завершил карьеру футболиста, сообщает Lanacion.com.ar.
Главным клубом в карьере Камбьяссо стал миланский "Интер", за который он сыграл 431 матч, забив 51 гол.
Также Камбьяссо играл за "Реал", "Ривер Плейт", "Лестер" и "Олимпиакос".
Главным клубом в карьере Камбьяссо стал миланский "Интер", за который он сыграл 431 матч, забив 51 гол.
Также Камбьяссо играл за "Реал", "Ривер Плейт", "Лестер" и "Олимпиакос".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.