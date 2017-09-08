Полузащитник Эстебан Камбьяссо завершил карьеру футболиста, сообщает Lanacion.com.ar.Главным клубом в карьере Камбьяссо стал миланский "Интер", за который он сыграл 431 матч, забив 51 гол.Также Камбьяссо играл за "Реал", "Ривер Плейт", "Лестер" и "Олимпиакос".