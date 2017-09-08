Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Рязанцев - в стартовом составе "Амкара" на матч против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Амкара" на матч 9-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Мельников, Шаваев, Гащенков, Баланович, Эзатолахи, Салугин, Прокофьев.
Теги: Амкар ЦСКА
Сегодня, 17:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.