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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Александр Рязанцев - в стартовом составе "Амкара" на матч против ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Амкара" на матч 9-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Мельников, Шаваев, Гащенков, Баланович, Эзатолахи, Салугин, Прокофьев.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Мельников, Шаваев, Гащенков, Баланович, Эзатолахи, Салугин, Прокофьев.
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