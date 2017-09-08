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Первый гол Жамалетдинова и победа ЦСКА в Перми

Московские "армейцы" с большим трудом сломили сопротивление "Амкара" на выезде. Победным мячом отметился воспитанник "красно-синих" Тимур Жамалетдинов

Наконец-то клубный футбол!

Отечественный чемпионат возобновлялся матчем двух команд абсолютно разных весовых категорий, но при этом стартовавших одинаково неудачно. "Амкар" плелся на последнем месте, а ЦСКА основательно отстал от "Зенита", выдав худшее начало сезона за последние девять лет. Так и не купившим ни одного футболиста за лето "армейцам" важно было не потерять очки в Перми, поскольку осенняя часть обещала быть ещё тяжелее. Ведь "красно-синих" ждали ещё матчи на неделе в Лиге Чемпионов.

Классическая модель фаворит-андердог

Пермяки отказались от хозяйский прав мгновенно, уступив пространство и мяч сопернику. ЦСКА неторопливо давил, в основном, упираясь через центр, и получалось это достаточно вяло. "Армейцы" не демонстрировали ни скорости, ни особенной фантазии, словно просто дожидались чужих ошибок. Но в начале их не было, Белоруков и компании были надежны. Так что за стартовые пятнадцать минут атакующие футболисты ЦСКА, среди которых был вышедший в основе Жамалетдинов, ничего убедительного продемонстрировать так и не сумели.

Осенний контраст

Команда Гаджиева отвечала редко и скупо. К реальной опасности эти разовые акции вполне могли привести, но москвичи, остававшиеся позади, внимательно следили за тем, чтобы Акинфеев лишний раз не нервничал. Так что довольно невыразительно было с обеих сторон.

Лучшим показателем серости встречи стал тот факт, что в сети обсуждали не саму игру, а разные сопутствующие футболу факторы. Например, явно неудачный выбор формы команда на эту игру.

Первый гол Жамалетдинова и победа ЦСКА в Перми


Оставь надежду всяк футбол включивший

Полноценного эпизода, который мог бы вызвать хоть какие-то переживания, в первом тайме зрители так и не дождались. Апатичным и невыносимо скучным для нейтрального человека вышла первая половина встречи и было не совсем понятно, что могло измениться. "Амкара" подобное положение дел устраивало, они и должны были действовать таким образом. Минимизировать опасность у ворот собственных, а если повезет, организовать выпад. А вот почему так блекло выглядели москвичи было непонятно. На "любимую" усталость болельщиков "красно-синих" уж точно списать это было нельзя.

Спасение в лице Жамалетдинова

Но унывать на самом деле не стоило. Второй тайм получился гораздо более живым. Через семь минут после его старта Алан Дзагоев вывел молодого нападающего один на один, и Тимур, несмотря на противодействие Белорукова, сумел забить. Этот мяч здорово раскрепостил футболистов. ЦСКА начал играть гораздо легче и веселее, а вот "Амкар" пару раз здорово ответил, понимая, что удерживать такой счет нет никакого смысла. В одном из моментов даже пришлось спасать Акинфееву.

Идея для Мутко

После того, как Чалов сменил Витиньо, ЦСКА остался с десятью россиянами на поле. Мечта для главных людей нашего футбола. Может быть, стоит не продолжать давить лимитом на легионеров, а просто лишить отечественные клубы государственных денег? В условиях крайней бедности и зарплаты у молодых расти не будут, и играть станут воспитанники. Да и вообще - мы начнем делать что-то правильно в нашем футболе. Клубы станут частными и будут сами учиться зарабатывать.

***

В таком российском составе ЦСКА дотерпел до финального свистка и заработал тяжелые три очка. "Амкар" забрасывал штрафную гостей, но практически все "армейцы" оставались там и не позволяли выиграть борьбу. Тем более, на последней минуте основного времени удалился Идову.


Чемпионат России

9 тур

"Амкар" - ЦСКА 0:1


Гол: Жамалетдинов, 52.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Предупреждения: Гол, 13, Белоруков, 45+1, Занев, 55, Вернблум, 77, Кучаев, 84, Идову, 84.

Удаление: Идову, 90.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Амкар ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 19:24
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жаму с почином. Скорость и удача есть.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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