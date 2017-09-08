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Аутсайдер Сегунды объявил о подписании Зозули

Нападающий сборной Украины перешел в "Альбасете", который выступает в Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании).

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что новый клуб украинского футболиста после трёх туров располагается на предпоследней строчке в таблице Сегунды.
Теги: Зозуля
Сегодня, 18:07
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№1 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 18:29) #
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Хоть куда фашистской мрази, какое угодно унижение, лишь бы не в ипливую хохланд!
Регистрация: 22.08.2008
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