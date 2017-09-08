Аутсайдер Сегунды объявил о подписании Зозули

Нападающий сборной Украины перешел в "Альбасете", который выступает в Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании).Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.Отметим, что новый клуб украинского футболиста после трёх туров располагается на предпоследней строчке в таблице Сегунды.