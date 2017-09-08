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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Аутсайдер Сегунды объявил о подписании Зозули
Нападающий сборной Украины перешел в "Альбасете", который выступает в Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании).
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что новый клуб украинского футболиста после трёх туров располагается на предпоследней строчке в таблице Сегунды.
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что новый клуб украинского футболиста после трёх туров располагается на предпоследней строчке в таблице Сегунды.
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