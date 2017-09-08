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"Интер" объявил о продлении контракта с Перишичем

Полузащитник "Интера" Иван Перишич подписал с клубом новое соглашение, сообщает пресс-служба нерадзурри.

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Перишич перешёл в "Интер" из немецкого "Вольфсбурга" в 2015 году за € 19 млн. В составе итальянского клуба хавбек провёл 80 матчей, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.
Теги: Интер
Сегодня, 18:25
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