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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
"Интер" объявил о продлении контракта с Перишичем
Полузащитник "Интера" Иван Перишич подписал с клубом новое соглашение, сообщает пресс-служба нерадзурри.
Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Перишич перешёл в "Интер" из немецкого "Вольфсбурга" в 2015 году за € 19 млн. В составе итальянского клуба хавбек провёл 80 матчей, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.
Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Перишич перешёл в "Интер" из немецкого "Вольфсбурга" в 2015 году за € 19 млн. В составе итальянского клуба хавбек провёл 80 матчей, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.
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